Escobar: Kemi marrëdhënie të ngushtë me FSK-në, e përkrahim dialogun e udhëhequr nga BE

I dërguari i posaçëm amerikan për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar, ka folur rreth dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, duke thënë se ky proces udhëhiqet nga Bashkimi Evropian.

Escobar ka thënë se, SHBA-të e përkrahin procesin e dialogut mes dy vendeve të udhëhequr nga BE-ja, shkruan lajmi.net.

“Procesi udhëhiqet nga Bashkimi Evropian dhe ne e mbështesim atë proces, kështu që të gjitha propozimet dhe rekomandimet vijnë nga BE-ja. Roli im ishte të inkurajoja të dyja palët që të jenë konstruktive dhe fleksibël, të dërgoja një mesazh se SHBA-të e mbështesin plotësisht këtë proces dhe se është një proces me rëndësi të madhe për komunitetin euroatlantik dhe zgjidhjen e mosmarrëveshjes ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Por përveç kësaj, dua të tregoj se ky proces është shumë i rëndësishëm edhe për SHBA-në, si dhe se ne jemi të përfshirë në të dhe se do të insistojmë në zbatimin e zgjidhjeve që dalin nga ky proces. Ne gjithashtu do të kërkojmë mënyra për të krijuar mundësi që do të ofrojnë mbështetje politike dhe ekonomike, do të çojnë në ngritjen e kapaciteteve dhe do të na lejojnë të bëjmë gjithçka që mundemi për t’i bërë këto zgjidhje të funksionojnë për të dyja palët”, ka shtuar Escobar në N1.

Po ashtu i dërguari special, ka thënë se SHBA-të kanë marrëdhënie të ngushta me forcat e sigurisë së Kosovës.

“Ne kemi një marrëdhënie shumë të ngushtë me Forcat e Sigurisë së Kosovës. Ne kemi KFOR-in, EULEX-in, programe për trajnimin e policëve dhe gjyqtarëve… Bashkimi Evropian e ka të njëjtën gjë. Po mundohemi që të gjitha forcat policore të zonës t’i bëjmë shumë më profesionale. Ka të meta në të gjitha këto, por është e rëndësishme që ne të vazhdojmë të bëjmë përparim. Dhe ndërsa ne ecim përpara dhe zbatojmë reformat, do t’ju përgatisë gjithashtu për mbylljen e kapitullit, kur të bëheni zyrtarisht kandidatë për hyrje në Bashkimin Evropian. Ndaj do të thoja se në të gjithë rajonin ka vend për profesionalizimin e policisë”, ka thënë Escobar. /Lajmi.net/