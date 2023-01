Escobar e Chollet tregojnë “skicat” e Asociacionit: Kështu do të dukej ai

Këshilltari Special në Departamentin e Shtetit Amerikan, Derek Chollet si dhe emisari amerikan për Ballkanin, Gabriel Escobar, kanë kërkuar sërish nga Kosova që të nisin me zbatimin e Asociacionit, si një nga zotimet e rëndësishme të bëra në dialogun e Brukselit.

Në një shkrim autorial të publikuar në Kossev, ata tregojnë edhe një “skicë” se si do të dukej Asociacioni, shkruan lajmi.net.

Ata thonë se Komunat me interesa, gjuhë dhe kulturë të përbashkët do të punon në formë më efikase për të adresuar sfidat e përbashkëta në ofrimin e shërbimeve publike.

Si shembull, ata përmendin faktin se komunat do të mund të hartonin një kurrikulë në gjuhën serbe për shkollat lokale.

“Komunat me interesa, gjuhë dhe kulturë të përbashkët do të mund të punonin në mënyrë më efikase së bashku për të adresuar sfidat e përbashkëta në ofrimin e shërbimeve publike, nëpërmjet ekonomive të shkallës dhe shkëmbimit të praktikave më të mira. Për shembull, komunat do të mund të hartojnë kurrikulë në gjuhën serbe për shkollat lokale në disa komuna e të mos veprojnë në vakum dhe duke bërë punë të dyfishtë. Bashkëpunimi i tillë është në përputhje me vendimin e Gjykatës Kushtetuese të vitit 2015 për zotimin për Asociacion dhe parimet e qeverisjes së mirë të ushtruara nëpër vendet tjera në Evropë”, thonë ata. /Lajmi.net/