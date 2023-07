Escobar del para Kongresit, përmend themelimin e Asociacionit dhe shtensionimin e veriut të Kosovës

I dërguari i posaçëm amerikan për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar, pritet të raportojë nesër në Komisionin e Dhomës së Përfaqësuesve për Marrëdhëniet me Jashtë. Në raportimin përmes të cilit z. Escobar pritet të dalë para Komisionit, riktheksohet përkushtimi amerikan për integrimin e vazhdueshëm të rajonit në strukturat euroatlantike dhe fokusimin e veçantë në progresin dhe sfidat në marrëdhëniet Kosovë-Serbi. Pjesa e konsiderueshme e raportit fokusohet në marrëdhëniet e tensionuara mes Kosovës dhe Serbisë dhe nevojën e zbatimit të Marrëveshjes për Rrugën drejt Normalizimit, e cila përfshin edhe obligimin për themelimin e Asociacionit të komunave me shumicë serbe.

Marrëveshja për Rrugën drejt Normalizimit mbetet epiqendra përmes së cilës Kosova dhe Serbia përmbushin obligimet e tyre, duke përfshirë edhe themelimin e Asociacionit të Komunave me shumicë serbe në Kosovë.

“Në shkurt dhe mars, BE-me mbështetjen e fortë të SHBA-së- arriti një marrëveshje përparimtare për Rrugën e Normalizimit të Marrëdhënieve dhe një aneks zbatimi që ofron një kornizë përmes së cilës të dy vendet përmbushin detyrimet e tyre të pavarura. Një element kyç është përmbushja e obligimit të Kosovës që nga viti 2013 për të themeluar Asociacionin e Komunave me shumicë serbe. Asociacioni do të fuqizojë komunat me interesa, gjuhë dhe kulturë të përbashkët për të koordinuar sfidat e përbashkëta në ofrimin e disa shërbimeve publike, duke përfshirë arsimin, kujdesin shëndetësor dhe zhvillimin ekonomik lokal. Për më tepër, Kosova dhe Serbia ranë dakord të njohin dokumentet dhe simbolet kombëtare të njëra-tjetrës. Dhe – e rëndësishmja – sipas kësaj marrëveshjeje, Serbia nuk do të lobojë më kundër anëtarësimit të Kosovës në organizatat ndërkombëtare”, – thuhet aty.

Në raport, Escobar shpreh shqetësimin e tij për tensionet e fundit në veri të Kosovës dhe dhunën e ushtruar nga protestuesit serbë kundër forcave paqeruajtëse, policisë dhe gazetarëve.

“Që kur palët arritën këto marrëveshje, ka pasur provokime serioze, tensione të përshkallëzuara dhe dhunë të papranueshme nga protestuesit serbë kundër KFOR-it, policisë dhe gazetarëve në veri të Kosovës. Si përgjigje, NATO vendosi elementë të forcave rezervë për të përforcuar misionin; mban një qëndrim të zgjeruar në veri të Kosovës për të siguruar një mjedis të sigurt dhe të sigurt në përputhje me mandatin e saj të OKB-së”, – thuhet aty.

Më tej aty theksohet angazhimi i koordinuar për t’i shtyrë palët të përmbushin të gjitha detyrimet.

“Së bashku me partnerët tanë evropianë, ne mbetemi të angazhuar me Kosovën dhe Serbinë, duke u bërë thirrje të dyja palëve të përmbushin të gjitha detyrimet e tyre, të cilat janë thelbësore për përparimin e vazhdueshëm në të dyja rrugët e tyre evropiane”, – thuhet në raport.

Seanca dëgjimore e Komisionit për Punë të Jashtme që do të mbahet nga Nënkomiteti për Evropën pritet të fillojë nesër në mesditë.