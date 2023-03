Escobar: Asociacioni do të bëhet, pyetja e vetme është se sa shpejt do të ndodhë Përfaqësuesi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për dialogun Kosovë-Serbi, Gabriel Escobar është deklaruar sërish në lidhje me zhvillimet Kosovë-Serbi. Me këtë rast, emisari amerikan ka deklaruar se Kosova do ta themelojë Asociacionin e komunave me shumicë serbe. Escobar tha se Asociacioni nuk do të ndalet, por dilemë është vetëm koha se kur do të…