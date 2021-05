Muminoviq, e cila garon në kategorinë 52 kilogramë, u tregua shumë e suksesshme, duke arritur që të fitojë ndaj Stere, raporton lajmi.net.

Me këtë fitore, tani Erza është kualifikuar tutje në çerekfinale kur do të përballet me italianen Kenya Perna.

Kosova në këtë Grand Slam është duke u përfaqësuar nga gjashtë xhudistë: Flaka Loxha, Fationa Kasapi, Laura Fazliu, Arbër Kullashi dhe Shpati Zekaj./Lajmi.net/