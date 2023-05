Erza Muminoviq e kalon betejën e parë në Grand Prix, Laura Fazliu humb në start

Erza Muminoviq ka kaluar ka kaluar në rrethin e dytë të Grand Prix, që po mbahet në Austri.

Xhudistja kosovare në rrethin e parë e mposhti austriaken Carina Klaus-Sternëieser.

E në xhiron e dytë, Erza do të ketë punë me xhudisten nga Azerbajxhani, Gultaj Mammadaliyeva.

Muminoviq synon medalje në kategorinë deri në 52 kilogramë në evenimentin që po mbahet në Linz.

Ndërkaq, në kategorinë deri në 63 kilogramë do të garojë Laura Fazliu, e cila rrethin e parë e kaloi pa luftë, ndërsa në atë të dytë do të ketë punë me fituesen e duelit Momo Tatsukawa – Sara Lisciani.

Kosova po përfaqësohet në Grand Prix të Austrisë me gjashtë garues.

Krahas Erzës dhe Fazliut, në këtë garë po marrin pjesë edhe Flaka Loxha, Loriana Kuka, Akil Gjakova dhe Shpat Zekaj, ndërsa kampionet olimpike, Nora Gjakova dhe Distria Krasniqi kanë pushuar në këtë turne.