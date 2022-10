Ernest Muçi shënon një gol të bukur me Legia Varsavan Ernest Muçi ka shënuar një supergol me Legia Varsavën, në ndeshjen që këta të fundit po e luajnë ndaj Visla Plokut. Ish-sulmuesit i Tiranës ka dribluar njërin prej kundërshtarëve dhe nga jashtë zone lëshon të majtën e pandalshme. Një gol i jashtëzakonshëm, që trondint portën e Vislës. Muçi shkon menjëherë të festojë me trajnerin dhe…