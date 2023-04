Ermiona “shpërthen” keq ndaj Efit: Po të ishe mikesha e Luizit nuk do futeshe fare Ermiona sonte ka “shpërthyer” keq ndaj Efit dhe Kiarës. Sipas saj vetëm e kanë shqetësuar Luizin, shkruan lajmi.net. Ajo u shpreh se Kiara as nuk e di se çfarë po bën aty, e këtë e dëgjuan edhe banoret. Ish banorja ka shpërthyer me tone të larta ndaj Efit, teksa i tha se po të ishte…