Ermiona reagon ndaj lajmeve ku thuhet se ka folur keq për Luizin

Ermiona ishte njëra nga ish banoret që e ka mbështetur fuqishëm Luizin, dhe që ka treguar dashurinë shoqërore që ka për të.

Së fundi ajo ka hyrë “live” teksa me shaka ka folur për Luizin, shkruan lajmi.net.

“Luizi s’kthen as mesazh. I çon mesazh urimi, Luizi bën sikur është në autobus. Ça ka Luizi? Po Luizi ça ka? Po këtej do vish o Luizi, ke shtëpia e vjehrrës dhe vjehrrit do vish ndonjëherë atje në Verona, do mërzitesh dhe këtej do e sjellësh kokën.”, është shprehur ajo.

Kjo është marrë në kuptim të keq.

Lidhur me këtë ka reaguar ajo personalisht në profilin e saj në ‘Instagram’.

Ajo ka reaguar ashpër, teksa e ka sqaruar se ishte në formë shakaje./Lajmi.net/