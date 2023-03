Ermiona: Në jetën jashtë BBVA jetoj vetëm me mace, aty brenda isha me 12 persona të tjerë

Ermiona Lekbello ka folur pas largimit nga Big Brother VIP Albania.

Ajo në Prime-n e sotëm ka folur me moderatoren Arbana Osmani, për eksperiencën e saj brenda shtëpisë më të famshme në Shqipëri, shkruan lajmi.net.

Ermiona ka deklaruar se nuk ka qenë e emocionuar para hyrjes në Big Brother.

“Kam qenë ndoshta në emocion, jo pse do të dilja sërish në skenë, por se do të jetoja brenda me 12 persona. Në jetën jashtë shtëpisë unë jetoj vetëm me macen, ndërsa aty isha me persona që si njihja më herët”, ka thënë Ermiona. /Lajmi.net/