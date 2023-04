Ermal Mamaqi: Luizit i duhet një këshilltar i mirë, pas përfundimit të Big Brother do e kuptojë çfarë ka ndodhur Ermal Mamaqi së fundi ka komentuar lidhur me Luizin dhe disa banorë të tjerë. Aktori foli për çiftin tashmë të krijuar në “Big Brother VIP Albania”, shkruan lajmi.net. Ai ishte i ftuari i radhës në “Më lër të flas” me Donald dhe Romeo Veshaj. Mamaqi dha sugjerimin e tij mbi dy konkurrentët se çfarë ata…