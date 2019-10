Ermal Mamaqi emocionon me kujtimin ndaj Dr.Florit

Ermal Mamaqi ka emocionuar ndjekësit e tij me postimin e fundit që bëri në rrjetin social Instagram, ku kujtoi me mall miqësinë e tij me Dr.Florin, shkruan lajmi.net.

Moderatori bashkoi dy foto të bëra në të njëjtin vend ku tek njëra shihet me Dr.Florin, dhe tjetrën i vetmuar në të njëjtat ulëse.

“Ka dhe kujtime të bukura që na trishtojnë… Rrugës për Përmet, ndalova tek i njëjti vënd. Asgjë nuk kish ndryshuar. Si 8 vite më parë. E njëjta tavolinë, të njëjtat karrige.

I paharruar Dr.Flori.".