Ermal Krasniqi ua thotë rumunëve në sy: Nëse luajë kundër Rumanisë, do të jap gjithçka për fitore Ermal Krasniqi, futbollisti i ftuar te Kombëtarja e Kosovës në futboll për ndeshjet e muajit qershor ka folur para takimit të rëndësishëm me Rumaninë. “Dardanët” do të ndeshen me Rumaninë sonte me fillim nga ora 20:45 në stadiumin “Fadil Vokrri”, në kuadër të Grupit I të kualifikimeve. Krasniqi është shprehur i lumtur që do mund…