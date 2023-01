Ermal Krasniqi transferohet te Cluj?

Futbollisti kosovar, Ermal Krasniqi raportohet të jetë transferuar në Cluj.

Një medie rumune, ‘Sport.ro’, ka njoftuar për transferimin e lojtari tashmë ish të Ballkanit drejt Cluj.

Gjithnjë sipas tyre, Ermali ka arritur marrëveshje me klubin rumun, transmeton lajmi.net.

Kampioni rumun u pajtua me Ermal Krasniqin (24 vjeç), sulmuesin kosovar i cili i bëri përshtypje trajnerit, Dan Petreskut nga grupet e Ligës së Konferencës.

Krasniqi, i cili kishte hyrë në gjashtë muajt e fundit të kontratës me Ballkanin, nënshkroi kontratë katër sezone e gjysmë me CFR Cluj dhe do të shkonte në kampin stërvitor në Spanjë me bashkëlojtarët e tij të rinj.

Për Krasniqin kjo është eksperienca e parë e huaj. Deri më tani ai ka performuar vetëm në Kosovë, për Malishevë, Llapi, Ferizaj dhe Ballkan.

Ai shënoi 11 gola në të gjitha garat, në 30 ndeshje, me shtatë asistime.

Cluj e mbylli pjesën e parë të sezonit në vendin e dytë, me 44 pikë, një pikë larg liderit Farul./Lajmi.net/