Erjola Doçi dhe Meriton Mjekiqi kapen mat duke u puthur në buzë
Erjola Doçi dhe Meriton Mjekiqi kanë pasur fillimisht një miqësi brenda BB VIP.
Por kjo miqësi u thye menjëherë pas lidhjes të Meritonit me Ilnisën.
Erjola e ktheu edhe Meritonin në armik për shkak të Ilnisës madje pati shumë debate asokohe brenda shtëpisë me tone të larta nga Erjola kundrejt Meritonit.
Por tani duket se të gjitha këto janë harruar.
Kryefjala.com ka siguruar një foto të Meritonit duke shkëmbyer puthje në buzë me Erjolën.