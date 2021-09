Eriksen muajin e ardhshëm do të mësojë nëse mund të luajë sërish te Interi

Eriksen kishte pësuar atak kardiak në qershor gjatë Kampionatit Evropian, transmeton lajmi.net.

Christian Eriksen thuhet se do të ketë një ekzaminim mjekësor me një kardiolog danez muajin e ardhshëm, me shpresën se do të ketë përparim për të rifilluar stërvitjet.

Eriksen aktualisht është i vendosur në Milano dhe po pushon me familjen e tij duke pritur për të parë nëse ai mund të rifillojë karrierën e tij profesionale pas incidentit tronditës në Euro.

Reprezentuesi danez u rrëzua në minutat e fundit të ndeshjes kundër Finlandës në Parken Stadium dhe iu dha CPR në fushë para se të dërgohej në spital.

Mjekët danezë konfirmuan se Eriksen kishte pësuar një arrest kardiak dhe i ishte implantuar një defibrilator, që do të thotë se karriera e tij në Serie A mund të përfundojë nëse ICD është e përhershme.

‘La Gazzetta dello Sport’, raporton se ai do të kthehet në Odense brenda pak ditësh dhe në rreth një muaj, ai do të ketë një kontroll me kardiologët danezë të cilët kanë mbajtur dosjen e tij që nga qershori.

Mjekët danezë janë në kontakt të vazhdueshëm me stafin mjekësor të Interit dhe takimi muajin e ardhshëm thuhet se mund të jetë vendimtar për të mësuar kur Eriksen do të jetë në gjendje të rifillojë stërvitjen.

Gazeta pohon se ai mund të jetë në gjendje të rifillojë stërvitjet individuale, me biçikletë, xhiro në xhiro dhe të luajë futboll në një strukturë sportive pranë shtëpisë së tij.

Është një proces i natyrshëm i ‘ri-atletizimit’ në Danimarkë, sipas raportit, por nëse defibrilatori nuk hiqet, Eriksen nuk do të jetë në gjendje të luajë në Itali. /Lajmi.net/