Erik ten Hag fiton betejën e parë të madhe, mposht Liverpoolin e Jurgen Klopp – fitorja e parë e United Manchester United ka marrë fitoren e parë këtë sezon në Premier League dhe s’mund të vinte më e këndshme sesa me një fitore ndaj Liverpool. Erik ten Hag ka fituar betejën e tij të parë të madhe në Premier League, ndaj Jurgen Klopp, me Man United që mposhtën Liverpool me rezultatin 2:1, shkruan lajmi.net. ‘Djajtë…