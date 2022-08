Erdogani pranon kushtet e Putinit, gazi do të paguhet me rubla Presidenti turk, Rexhep Tajip Erdogan ka zhvilluar sot një vizitë zyrtare në Rusia, ku është takuar me presidentin rus Vladimir Putin. Pas një diskutimi mbi katër orë me dyer të mbyllura në Soçi, dy liderët ranë dakord që Turqia ta paguajë Rusinë me monedhën ruse rubla, për një pjesë të gazit rus, me të cilin…