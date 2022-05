​Erdogan zemërohet me kryeministrin grek: Ai nuk ekziston më për mua

“Ne kemi rënë dakord që të mos përfshijmë vende të treta në mosmarrëveshjen tonë. Megjithatë, ai vizitoi Shtetet e Bashkuara javën e kaluar dhe i paralajmëroi në Kongres që të mos na japin F-16”, tha Erdogan në një konferencë për shtyp pas seancës së kabinetit.

“Ai nuk ekziston më për mua. Unë kurrë nuk do të pranoj ta takoj më. Ne do të vazhdojmë me politikanë të nderuar”, shtoi ai.