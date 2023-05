Erdogan u kërkon Kurtit e Vuçiqit të ulen dhe t’i zgjidhin problemet

Ai, në një bisedë telefonike ka kërkuar me kryeministrin e Kosovës, Albin Kurtin dhe presidentin e Serbisë, Aleksandar Vuçiq ka kërkuar që palët të ulen në tavolinë për të gjetur zgjidhje.

“Gjatë thirrjeve ku u trajtuan edhe marrëdhëniet dypalëshe dhe çështjet rajonale, presidenti Erdogan për zhvillimet që po ndodhin në veri të Kosovës u shpreh se sigurimi i progresit në procesin e dialogut është mënyra e vetme për vendosjen e paqes dhe stabilitetit të qëndrueshëm në rajon”, thuhet në një njoftim të Presidencës turke.

Sipas njoftimit, Presidenti Erdogan ka theksuar se Turqia është e gatshme të bëjë çfarëdo kontributi për procesin e dialogut.

