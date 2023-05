​Erdogan telefonon Kurtin: Dialogu, opsioni i vetëm për paqe Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, ka biseduar me kryeministrin Albin Kurti, të cilit i ka thënë se avancimi i dialogut Kosovë-Serbi është e vetmja rrugë për të vendosur paqen dhe stabilitetin në rajon. Lidhur me këtë ka njoftuar Presidenca turke, sipas së cilës, Erdogan ka zhvilluar bisedë telefonike edhe me homologun e tij serb,…