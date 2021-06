Erdogan takohet me Bidenin për herë të parë pasi që SHBA njohu gjenocidin mbi armenët

“Ne patëm një takim pozitiv dhe produktiv”, tha Biden në një konferencë shtypi pas takimit të tyre në Bruksel. “Ekipet tona do të vazhdojnë diskutimet tona dhe unë kam besim se do të bëjmë përparim të vërtetë me Turqinë dhe Shtetet e Bashkuara,” shtoi ai, raporton Reuters.

Erdogan i karakterizoi bisedimet e tij me Biden afër samitit të NATO-s si “produktive dhe të sinqerta”.

“Ne mendojmë se nuk ka çështje midis marrëdhënieve të SHBA dhe Turqisë që janë të pazgjidhshme dhe se fushat e bashkëpunimit për ne janë më të pasura dhe më të mëdha se problemet,” tha ai.

Pavarësisht nga toni i tyre optimist, asnjëri nuk dha detaje se si saktësisht ata do të rregullonin marrëdhënien ose do të hapnin hapa që do të ndihmonin në lehtësimin e tensioneve midis aleatëve të NATO-s. Turqia, me ushtrinë e dytë më të madhe të NATO-s, ka zemëruar aleatët e saj në aleancën ushtarake perëndimore duke blerë raketa tokë-ajër ruse dhe duke ndërhyrë në luftërat në Siri dhe Libi, gjithashtu në një ballafaqim me Greqinë dhe Qipron mbi territorin në Mesdheun Lindor. Si president, Biden ka adoptuar një ton më të ftohtë se paraardhësi Donald Trump ndaj Erdogan.

Biden e njohu masakrën e armenëve në 1915 si gjenocid – një pozicion që zemëron Turqinë – dhe rriti kritikat ndaj të drejtave të njeriut të Turqisë. Uashingtoni tashmë e ka hequr Ankaranë nga programi i avionëve luftarakë F-35 dhe ka vendosur sanksione mbi blerjen nga Turqia të raketave tokë-ajër ruse S-400.