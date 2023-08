Erdogan së shpejti në Rusi: A do të ia shpëtoj fytyrën turku rusit? Turqia njoftoi se presidenti Recep Tayyip Erdogan “shumë shpejt” do të vizitojë Rusinë, ku do të zhvillojë bisedime me homologun e tij rus, Vladimir Putin, për ringjalljen e marrëveshjes për eksportin e drithërave ukrainase, marrëveshje që mund të përdoret si trampolinë për negociata më të gjera të paqes me Ukrainën. Zëdhënësi i partisë së Erdoganit,…