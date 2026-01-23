Erdogan pret në takim kryediplomatët nga Ballkani, pjesëmarrëse edhe Gërvalla e Spiropali

Presidenti turk, Recep Erdogan, ka pritur në një takim të përbashkët, përfaqësuesit e lartë shtetëror nga rajoni i Ballkanit për politikat e jashtme, përfshirë këtu, ministren e Jashtme në detyrë, Donika Gërvalla, dhe ministren e Shqipërisë për Evropë, Elisa Spiropali. Në njoftimin e presidencës turke thuhet se ky është takimi i dytë i ministrave të…

23/01/2026 23:54

Presidenti turk, Recep Erdogan, ka pritur në një takim të përbashkët, përfaqësuesit e lartë shtetëror nga rajoni i Ballkanit për politikat e jashtme, përfshirë këtu, ministren e Jashtme në detyrë, Donika Gërvalla, dhe ministren e Shqipërisë për Evropë, Elisa Spiropali.

Në njoftimin e presidencës turke thuhet se ky është takimi i dytë i ministrave të Jashtëm të Platformës së Paqes për Ballkanin.

Aty bëhet e ditur se në takim kanë qenë edhe ministrat e Jashtëm nga Mali i Zi, Serbia, Maqedonia e Veriut e Bosnja dhe Hercegovina.

‘’Presidenti Recep Tayyip Erdogan priti Ministren për Evropën dhe Punët e Jashtme të Shqipërisë, Elisa Spiropali; Ministrin e Punëve të Jashtme të Bosnjë dhe Hercegovinës, Elmedin Konaković; Zëvendëskryeministrin për Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Ministrin e Punëve të Jashtme të Malit të Zi, Ervin Ibrahimović; Zëvendëskryeministren dhe Ministren e Punëve të Jashtme dhe Diasporës të Kosovës, Donika Gërvalla-Schwarz; Ministrin e Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme të Maqedonisë së Veriut; si dhe Sekretaren e Shtetit të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Serbisë, Nevena Jovanović.

Ata ndodhen në Stamboll për Takimin e Dytë të Ministrave të Jashtëm të Platformës së Paqes për Ballkanin dhe u pritën në Zyrën Presidenciale Dolmabahçe’’, thuhet nga Presidenca turke.

