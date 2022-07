Erdogan para takimit me Putin, kërcënon me bllokim Suedinë e Finlandën në NATO Turqia kërcënon të bllokojë anëtarësimin e Suedisë dhe Finlandës në NATO. Presidenti Recep Tayyip Erdogan u kërkoi vendeve nordike që të përmbushin kushtet e marrëveshjes së arritur në Madrid, pasi në të kundërt, procesi do të ngrihet. Me këtë deklaratë, ai kërkon që Suedia dhe Finlanda të dorëzojnë eksponentë të cilët Turqia i konsideron si…