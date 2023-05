“Erdhi Lezeti” i Përparim Ramës ua ndërron itinerarin autobusëve urbanë Autobusët urbanë në përgjithësi, e disa prej linjave në veçanti, këtë fundjavë do të ndërrojnë itinerar. Kjo për shkak se Komuna e Prishtinës ka organizuar ngjarjen “Erdhi Lezeti”, çka nënkupton se rruga “Xhorxh Bush” do të jetë e bllokuar, përcjell lajmi.net. Kësisoj, një pjesë e linjave të autobusëve urbanë të kryeqytetit do të ndërrojnë drejtim…