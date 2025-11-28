“Era shtet!” – Policia e Kosovës nuk e lejon automjetin me flamur kombëtar të kaloj në Veri
Policia e Kosovës e ka ndaluar një veturë në urën mbi lumin Ibër. Vetura që ishte e mbuluar me flamurin kombëtar, nuk u lejua të kaloj në pjesën veriore të vendit, transmeton lajmi.net. Siç raporton veriu.info, vetura po kalonte mbi urën e re të ndërtuar, por u ndalua nga Policia, që nuk e la të…
Lajme
Policia e Kosovës e ka ndaluar një veturë në urën mbi lumin Ibër.
Vetura që ishte e mbuluar me flamurin kombëtar, nuk u lejua të kaloj në pjesën veriore të vendit, transmeton lajmi.net.
Siç raporton veriu.info, vetura po kalonte mbi urën e re të ndërtuar, por u ndalua nga Policia, që nuk e la të kalonte kah pjesa veriore, që është e populluar me shumicë serbe./lajmi.net/