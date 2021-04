Era Istrefi merr vaksinën kundër COVID-19

Këngëtarja e njohur shqiptare, Era Istrefi, është emër shumë i suksesshëm në estradë, shkruan lajmi.net.

Ajo kohën e fundit nuk ka qenë aktive me këngë të reja, ndërsa fansat presin me padurim të rikthehet me këngë të re.

Përmes një videoje në llogarinë e saj zyrtare në Instagram, Era bëri të ditur se ka marrë vaksinën kundër COVID-19.

Ajo publikoi videon për të treguar gjithë procesin e vaksinimit, ndërsa në fytyrë po e mbante një maskë dhe kapele.

Por, artistja nuk preferoi të tregonte se në cilin vend e mori vaksinën. /Lajmi.net/