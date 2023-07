Era Istrefi konfirmon lidhjen me kapitenin e kombëtares së Kosovës Prej disa javësh flitej për një lidhje dashurie të Era Istrefit me njërin nga lojtarët e kombëtares së Kosovës. Këtë e ka konfirmuar vetë Era sot, shkruan lajmi.net. Këngëtarja e njohur Era Istrefi po shijon një romancë me kapitenin e kombëtares së Kosovës, Amir Rrahmanin. Dyshimet që nisën nga frekuentimet e vendeve të njëjta në…