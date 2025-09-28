“Epopeja e Jezercit”, sot përkujtohen dëshmorët e Ferizajt
Sot shënohet Dita e Dëshmorëve të Komunës së Ferizajt, e njohur si Epoepeja e Jezercit.
Aktivitetet fillojnë nga ora 10:00, me homazhe në varrezat e dëshmorëve.
Pastaj me homazhet pranë varrit të Gjeneralit Imri Ilazi- Komandant Ferri, nga ora 10:30.
Nga ora 11:00, do të ketë Akademi Përkujtimore në Teatrin “Adriana”, nga ora 11:00.
Ndër aktivitetet do të jetë edhe gara në motocross në fshatin Mollopolc të Shtimës po në ora 11:00.
Nga ora 13:00, do të përurohet rruga në Devetak të Shtimës me fillim nga ora 13:00.
Finalja e turnet memorial në futsall, në Sallen e sporteve “Bill Clinton” në Ferizaj me fillim nga ora 18:00.