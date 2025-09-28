Epopeja e Jezercit, Ahmeti: Liria është amaneti i dëshmorëve e përgjegjësia jonë

Kryetari i BDI-së, Ali Ahmeti ishte pjesëmarrës në Epopenë e Jezercit. Ai tha se Dita e Dëshmorëve të Komunës së Ferizajt, përkujton se liria është amaneti i tyre dhe përgjegjësi e popullit. Ndër të tjera, në një postim në Facebook, Ahmeti tha se dëshmorët me gjakun dhe jetën e tyre i dhanë kuptim lirisë. “Sot,…

28/09/2025 13:50

Kryetari i BDI-së, Ali Ahmeti ishte pjesëmarrës në Epopenë e Jezercit.

Ai tha se Dita e Dëshmorëve të Komunës së Ferizajt, përkujton se liria është amaneti i tyre dhe përgjegjësi e popullit.

Ndër të tjera, në një postim në Facebook, Ahmeti tha se dëshmorët me gjakun dhe jetën e tyre i dhanë kuptim lirisë.

“Sot, në Ferizaj, u bashkuam për të nderuar bijtë dhe bijat më të shtrenjtë të kombit: dëshmorët që me gjakun dhe jetën e tyre i dhanë kuptim lirisë sonë. Epopeja e Jezercit, Dita e Dëshmorëve të Komunës së Ferizajt dhe kujtimi i përjetshëm për Gjeneralin Imri Ilazi – Komandant Ferrin, na kujtojnë se liria është amaneti i tyre dhe përgjegjësia jonë”.

“Lavdi e përjetshme Dëshmorëve të Kombit! Lavdi e përjetshme Dëshmorëve të Epopesë së Jezercit! Nderim i përjetshëm për Gjeneralin Imri Ilazi – Komandant Ferrin!”, ka shkruar Ahmeti.

