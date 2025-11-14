Enver Hoxhaj shpall kandidaturën për kryetar të PDK-së
Deputeti i PDK-së, Enver Hoxhaj, ka shpallur sonte kandidaturën e tij për kryetar të partisë, pas dorëheqjes së Memli Krasniqit nga kjo pozitë. Në një deklarim të tij në Rubikon në Klan Kosova, Hoxhaj u shpreh se ia cakton vetvetes qëllimet politike. “Për këtë po angazhohem. Që të ketë garë. Mund të thotë dikush që…
Lajme
Deputeti i PDK-së, Enver Hoxhaj, ka shpallur sonte kandidaturën e tij për kryetar të partisë, pas dorëheqjes së Memli Krasniqit nga kjo pozitë.
Në një deklarim të tij në Rubikon në Klan Kosova, Hoxhaj u shpreh se ia cakton vetvetes qëllimet politike.
“Për këtë po angazhohem. Që të ketë garë. Mund të thotë dikush që Bedriu dhe unë nuk jemi më meritorët për këtë punë. Por këtë e caktojmë ne. Ia caktoj unë vetes misionin tim dhe sa mund të shtyjë një qëllim të caktuar politik” deklaroi Hoxhaj.
Ai deklaron se ka qenë në kontakt me shumë njerëz këto ditët e fundit, duke biseduar me anëtarët rreth kryesisë së re të partisë dhe ekipit që mund të synojë avancimin e partisë edhe në të ardhmen.
Hoxhaj thotë se qëllim kryesor është që Kosova të largohet prej drejtimit aktual, që sipas tij, është drejt autokracisë.
Përveç Hoxhajt, kandidaturën për kryetar të partisë e ka shpallur edhe Bedri Hamza.