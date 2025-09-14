Enver Hoxhaj niset për në Hagë: Në mbrojtje të vlerës më të shenjtë, UÇK-së

Ish-ministri i jashtëm i Kosovës, deputeti nga PDK, Enver Hoxhaj, është nisur drejt Hagës, atje ku sot do të mbahet protesta e thirrur në mbrojtje të ish-presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi, ish-kryetarët e Kuvendit, Kadri Veseli dhe Jakup Krasniqi, si dhe ish-deputetit Rexhep Selimi të cilët ndodhen në një proces të tejzgjatur gjyqësor në Dhomat…

Lajme

14/09/2025 11:12

Ish-ministri i jashtëm i Kosovës, deputeti nga PDK, Enver Hoxhaj, është nisur drejt Hagës, atje ku sot do të mbahet protesta e thirrur në mbrojtje të ish-presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi, ish-kryetarët e Kuvendit, Kadri Veseli dhe Jakup Krasniqi, si dhe ish-deputetit Rexhep Selimi të cilët ndodhen në një proces të tejzgjatur gjyqësor në Dhomat e Specializuara të Kosovës.

Përmes një videoje të shpërndarë në faqen e tij zyrtare në Facebook, Hoxhaj ka treguar se po niset drejt Hagës për të mbrojtur vlerën më të shenjtë, Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës, të cilët sollën lirinë e pavarësinë e Kosovës.

“Drejt Hagës, në mbrojtje të vlerës më të shenjtë, UÇK-së!”, ka shkruar ai në përshkrimin e videos.

Video e plotë:

Artikuj të ngjashëm

September 14, 2025

​Protestuesit kalojnë nga ndërtesa e Speciales, Holanda shton forcat e sigurisë...

September 14, 2025

Gjykata Speciale “pushtohet” me flamuj kombëtar dhe të UÇK-së

September 14, 2025

“Do t’i vendosim edhe tendat”, shqiptarët nga Sllovenia drejt Hagës me...

September 14, 2025

Fillon grumbullimi i protestuesve në Hagë kundër Gjykatës Speciale

September 14, 2025

Hoti: Presidentja Osmani po e përfundon mandatin pa lënë asnjë gjurmë...

Lajme të fundit

​Protestuesit kalojnë nga ndërtesa e Speciales, Holanda shton...

Gjykata Speciale “pushtohet” me flamuj kombëtar dhe të UÇK-së

“Do t’i vendosim edhe tendat”, shqiptarët nga Sllovenia...

Fillon grumbullimi i protestuesve në Hagë kundër Gjykatës Speciale