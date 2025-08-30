Enver Hoxhaj në Ditën Ndërkombëtare të të Zhdukurve: Plagët e familjeve nuk mbyllen pa drejtësi
Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Enver Hoxhaj, ka reaguar me rastin e Ditës Ndërkombëtare të të Zhdukurve, duke e cilësuar këtë ditë si një kujtesë të dhimbshme për familjet që ende jetojnë me shpresën për të afërmit e tyre të zhdukur gjatë luftës në Kosovë.
“Dita Ndërkombëtare e të Zhdukurve sjell përsëri dhimbjen e madhe për Kosovën, e veçanërisht për familjet që ende presin lajmin për më të dashurit e tyre,” tha Hoxhaj në një postim, transmeton lajmi.net
Ai theksoi se mungesa e drejtësisë për krimet e kryera ndaj popullatës civile mbetet një plagë e hapur për shoqërinë kosovare. “Është e padrejtë që krimet ndaj popullatës sonë civile ende nuk janë ndëshkuar, ndërsa pritja e familjeve vazhdon pafund,” shtoi ai.
Hoxhaj përfundoi duke theksuar nevojën për vendosjen e drejtësisë si kusht të domosdoshëm për mbylljen e kësaj plage kombëtare: “Këto plagë nuk mbyllen kurrë pa drejtësi, e ajo duhet të vendoset njëherë e përgjithmonë”./lajmi.net/