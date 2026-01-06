Enver Hasani thotë se Kurti fitoi duke i përdorur paratë e shtetit: Me 400 milionë i kisha fitu zgjedhjet në Shqipëri e Maqedoni
Ish-kryetari i Gjykatës Kushtetuese, Enver Hasani, deklaroi se do t’i fitonte edhe zgjedhjet në Shqipëri e Maqedoninë e Veriut (me para të shtetit), referuar fitores së Kurtit. Hasani në ATV tha; ‘Me 300-400 milionë në Shqipëri e në Maqedoninë Veriore i kisha fitu zgjedhjet. Me shku me gjithë ato para…”. Ai tha se është e pakuptimë…
Ai tha se është e pakuptimë gara e pabarabartë duke theksuar se “kushtetuta në Maqedoninë e Veriut të ndalon operacione të caktuara financiare”.