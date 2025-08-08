Enver Hasani i përgjigjet Dejona Mihalit: Aq sa e ke baba Drazha Mihajloviqin, unë e kam sponsor Shehollin
Sot gjatë ditës Gjykata Kushtetuese doli me aktgjykimin e saj për situatën aktuale në Kuvend. Këtë vendim të Kushtetuese s’e priten aspak mirë anëtarët e VV-së. Ndër ta që sulmuan ashpër gjykatën ishte edhe Koordinatorja e komiteteve të Lëvizjes Vetëvendosje Dejona Mihali. Kjo e fundit madje në reagimin e saj sulmoi edhe ish-kryetarin e Gjykatës…
Lajme
Kjo e fundit madje në reagimin e saj sulmoi edhe ish-kryetarin e Gjykatës Kushtetuese, Enver Hasani, duke thënë se ‘‘Çdo koleg i tyre, profesor i jurisprudencës kudo në secilin universitet në Kosovë e di se çfarë katastrofe është bërë sot. Kuptohet përjashtuar Enver Hasanin dhe sponzorizuesin e tij serbofilin Fatmir Sheholli’’.
Rreth kësaj deklarate të Mihalit, ka folur edhe Enver Hasani.
Ky i fundit në përgjigjen e tij tha se ai e ka për sponsor Shehollin, po aq sa Dejona Mihali ka për baba Drazha Mihajlloviqin.
‘‘Unë kam për sponsor Fatmir Shehollin po aq sa Dejona Mihajlli ka për baba Drazha Mihajlloviqin, liderin nacionalist serb gjatë Luftës së Dytë Botërore.
Bota ime është po aq afër asaj të Fatmir Shehollit, sa është bota ime me botën e Dejona Mihajllit’’, ka thënë Hasani për Express.