Enrique: Vetëbesimi i Fati nuk është normal!

Pasi fitoi një penallti të hershme që lejoi Sergio Ramos të zhbllokonte rezultatin, Fati do të hynte vetë në listën e golashënuesve në minutën e 32-të ndërsa Spanja triumfoi 4-0 ndaj Ukrainës në Ligën e Kombeve.

Në ndeshjen e parë si startues të sulmuesit të Barcelonës për ekipin kombëtar, ai u bë golashënuesi më i ri në historinë e Spanjës.

“Kur zgjedhim skuadrën nuk shohim moshën e tij. Kjo nuk do të thotë se nuk duhet të kuptojmë që Ansu Fati do të luajë ndeshje të këqija dhe do të bëjë gabime shumë herë. Është pjesë e të mësuarit të tij, por që vetëbesimi i tij nuk është normal”, tha Enrique pas ndeshjes.

“Ansu Fati është shumë i lumtur dhe ka arsye. Ai është vetëm 17 vjeç dhe duhet të piqet, por që në ndeshjen e tij të dytë me kombëtaren ai guxon të bëjë gjithë këtë”.

“Ai bën punë të palodhur dhe përulësi. Ai ka stërvitur me një ritëm mbresëlënës dhe unë jam i kënaqur që ai shkon në shtëpi me këtë gëzim”.

“Në moshën e tij është e lehtë që këto lartësi të shkojnë në kokën tënde, por ai është mjaft i pjekur për të ditur se rruga që po ndjek është më e mira. Ai është shumë i qetë dhe i përulur”, vijoi selektori spanjoll. /Lajmi.net/