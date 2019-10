Eni Koçi është shumë aktive në rrjete sociale me postime.

Eni Koçi ka qenë mjaft aktive gjatë ditës së sotme në rrjetin social Instagram, me postimet e bëra ajo ka ndarë disa momente nga vikendi me të fejuarin, shkruan lajmi.net.

Këngëtarja bashkë me Genc Prelvukajn kanë vendosur që këtë të shtunë të shfrytëzojnë në bjeshkë, ajo ndau një foto me të fejuarin ku të dy u paraqitën me një veshje sportive.

Ndryshe, Eni ditë më parë bëri të ditur se kënga e re e titulluar ‘Sekreti’ do të lansohet së shpejti pasi që xhirimet veçse kanë filluar. /Lajmi.net/