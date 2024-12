Eni Koçi tregon se ku do të jetojë pas shtatzënisë Artistja shqiptare, Eni Koçi është në pritje të ëmbël. E momente të ndryshme nga shtatzënia këngëtarja po i ndan me fansat në rrjete sociale, shkruan lajmi.net Së fundmi ajo ka realizuar një bisedë virtuale me fansat në Instagram, ku njëra nga pyetjet ishte se ku do të jetojë me Gencin pas lindjes së fëmijës. Bukuroshja…