Eneda Tarifa me video nga palestra: Ndihem më mirë se 10 vite më parë

Kam qënë gjthmonë sporadike në palestër, për gjithë këto vite… Ja që këte vit e vura prioritet dhe më besoni që jam më mirë se 10 vite më parë. Fizikisht, mendërisht, shpirtërisht. Dhe nuk është se kam hequr shumë nga dëshira për të ngrënë. Por punoj fort. Ua sugjeroj fort të gjitha vajzave. Për mua tashmë është një “e mire e domosdoshme. Meritat i kam icik edhe vetë @vio_mio_ 😜😘 Ju uroj javë të mbarë të gjithëve… #workout #plankcrunches #abdominalworkout