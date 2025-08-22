Endriti publikon një foto të Hashim Thaçit, çfarë po paralajmëron?

Endrit Thaçi, djali i ish-presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi, ka publikuar një fotografi të babait të tij në rrjetin social Instagram. Në imazhin e shpërndarë, Thaçi shfaqet i ulur në një shpat mali, i qetë dhe i zhytur në peizazhin natyror përreth.    

22/08/2025 10:15

Endrit Thaçi, djali i ish-presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi, ka publikuar një fotografi të babait të tij në rrjetin social Instagram.

Në imazhin e shpërndarë, Thaçi shfaqet i ulur në një shpat mali, i qetë dhe i zhytur në peizazhin natyror përreth.

 

 

