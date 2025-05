Endrit Thaçi shpreh mbështetje për Edi Ramën: Shqipëria, nën udhëheqjen e tij ka arritur zhvillimin më të madh ekonomik në rajon

Endrit Thaçi, djali i ish-presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi, ka shprehur mbështetje për kryeministrin shqiptar Edi Rama për zgjedhjet e ardhshme që do të zhvillohen të dielën, më 11 maj.

Në një postim në Instagram Story, Thaçi theksoi se Shqipëria, nën udhëheqjen e Ramës, ka arritur zhvillimin më të madh ekonomik, turistik dhe kulturor në rajon.

Ai gjithashtu vlerësoi përpjekjet e Shqipërisë për të bërë hapa të sigurt drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian deri në vitin 2030.

“Shqipëria, me Edi Ramën kryeministër, është vendi me Zhvillimin më të madh ekonomik, i turistik e kulturor në rajon. Tani, me hapa të sigurt, po shkon dreit anëtarësimit në vitin 2030 në Bashkimin Evropian! Te dielen votoni për nr.5”, ka shkruar ai.