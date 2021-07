Endrit Thaçi ndan një fotografi të babait të tij me librin kushtuar Nënë Terëzës

Në rrjete sociale, Endriti ka zgjedhur ta publikojë fotografinë e Hashim Thaçit me librin dedikuar Nëna Terezës, “Nëna e Dashurisë”, shkruan lajmi.net.

Ndryshe, që nga arrestimi i ish-presidentit të vendit Hashim Thaçi, Endriti ka rralluar postimet duke mos qenë aktiv në profilin e tij në Instagram.

Kujtojmë se, ai pas arrestimit të Thaçit kishte bërë një postim duke shkruar se e pret me padurim kthimin e babait të tij në shtëpi.

“Baba im e ka fitu betejën e lirisë. Dhe të lirë jemi. Ai e udhëhoqi edhe betejën për republike. Dhe shtet u bëmë e do të mbesim. Tash do ta udhëheq betejën për drejtësi. Sepse babai , bashkëluftëtarët e tij dhe krejt lufta ishte e drejtë. Do të më merr malli shumë por do të festoj çdo ditë me buzëqeshje dhe kokën lartë fitoret e tuja me mamin, familjën tonë, shokët. Do të pres me pa durim edhe pse shpejtë do të kthehesh në shtëpi. UÇK”, kishte shkruar ai./Lajmi.net/