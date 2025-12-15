Endrit Nika, i akuzuar për vrasjen e të dashurës së tij argjentinase del para Gjykatës

15/12/2025 09:53

Sot, para Gjykatës Themelore në Prishtinë ka dal Endrit Nika.

Ai akuzohet për vrasjen e të dashurës së tij argjentinase.

Ai akuzohet se në natën kritike, e ka nxjerr kornizën e dritarës dhe e ka hedhur të ndjerën nga kati i gjashtë.

Nika sot, ka deklaruar se nuk e flet mirë gjuhën shqipe dhe se e ka më të lehtë të shprehet në gjuhën zvicerane, në ditën kur pritet të bëhet mbrojtja e tij. /Lajmi.net/

