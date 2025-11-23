Ende pa u bërë një javë nga kur filloi, ndodh puthja e parë në Big Brother VIP Kosova

Siç duket është krijuar çifti i parë brenda shtëpisë më të madhe në vend, Big Brother VIP Kosova. Bëhet fjalë për Edin dhe Dolcen, të cilët kohëve të fundit janë parë shumë pranë njëri-tjetrit. E sonte ata kanë shkëmbyer edhe puthjen e tyre të parë, që ishte një puthje pasionante.   View this post on…

ShowBiz

23/11/2025 22:43

Siç duket është krijuar çifti i parë brenda shtëpisë më të madhe në vend, Big Brother VIP Kosova.

Bëhet fjalë për Edin dhe Dolcen, të cilët kohëve të fundit janë parë shumë pranë njëri-tjetrit.

E sonte ata kanë shkëmbyer edhe puthjen e tyre të parë, që ishte një puthje pasionante.

