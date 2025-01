Ende pa e kryer me Chisoran, për Furyn përgatiten edhe një skenar – përballje me Usyk dhe Wilder?! Tyson Fury, më 3 dhjetor, do ta mbrojë titullin kampion i botës në peshat e rënda. Përballë vetes do ta ketë Dereck Chisoran me të cilin u dakorduan kohë më parë për një meç. Gjithsesi, ende pa u kryer ky takim, kanë filluar spekulimet se “Gypsy King” mund të ndeshjet me Oleksandr Usyk dhe Deontay…