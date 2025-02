​Ende nuk janë numëruar mbi 96 mijë vota Komisioni Qendror i Zgjedhjeve po vazhdon me skanimin e listave të votuesve të nënshkruar në 2,533 vendvotime të rregullta në ditën e zgjedhjeve dhe vetëm pas këtij procesi i cili pritet të përfundojë javën e ardhshme, do të nis numërimi i votave të diasporës, votave me kusht dhe të personave me aftësi të kufizuara. E…