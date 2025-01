​Ende në arrati, Stresi kërcënon publikisht TikTok-erin shqiptar

Reperi i njohur Stresi është ende në arrati pas përfshirjes në një zënkë që ndodhi në Pejë, e cila përfshiu dhunë dhe shkaktoi pasoja serioze.

Sot, ai ka reaguar përsëri, duke bërë një kërcënim publik ndaj Med Isenit, personit që u sulmua nga një grup ku, sipas raportimeve, Stresi ishte i përfshirë.

Në një postim të fundit, Stresi ka publikuar një foto të Med Isenit nga spitali, dhe përmes këtij postimi ka bërë një deklaratë të fortë, duke kërcënuar se në të ardhmen ai do të përballet me situatën personalisht.

“Mirdita Prokurori i Pejës :

Un jam Medi Iseni siç e shihni Jam rreh si qeni prej disa personave Mirepo kam fillu prap me I sha njerzit ne tik tok. Un ste kam prek me dor por heres tjeter ska nevoj prokuroria me nxjerr kerkim asnji se do jem vec une pasha zotin e madh”.

Ky incident ka pasur pasoja të ndryshme edhe për reperin Noizy, i cili vendosi ta trajtojë çështjen në përputhje me ligjin, për dallim nga Stresi, për të cilin ende nuk dihet vendndodhja e saktë.