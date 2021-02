Enca thotë se nuk konsumon lëndë narkotike e as cigare

Këngëtarja e njohur shqiptare, Enca Haxhia, së fundi u përgjigj në disa pyetje të ndjekësve, shkruan lajmi.net.

Ndjekësit e artistes kishin rastin ta pyesnin atë çfarëdo që dëshironin, andaj nuk munguan pyetjet “me spec”.

Një prej ndjekësve i shkruan “Pi lende narkotike pervec duhanit”.

Por, Enca habiti të gjithë me përgjigjen, ku shkruan “Nuk pi as duhan, e urrej, as lëndë narkotike”.

Kujtojmë se Enca Haxhia së fundi ka shijuar disa ditë të mira pushimi në Prevallë bashkë me motrën e saj, ndërsa të shumta ishin imazhet provokuese nga atje.

“Break Down”, titullohet projekti i fundit muzikor nga Enca Haxhia, në bashkëpunim me Don Xhonin. /Lajmi.net/