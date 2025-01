Enca nuk duron më: Po vij të shpëtoj industrinë shqiptare të muzikës Pas më shumë se një viti pauzë Enca do të rikthehet me këngë të reja. Korrik 2023 është koha kur ajo do të publikojë edhe këngën e parë që shënon rikthimin e saj. Njoftimin e bën vetë Enca në rrjete sociale. “Bëhuni gati, po vij të shpëtoj industrinë shqiptare të muzikës”, shkruan ajo.